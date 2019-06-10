В Свердловской области предприниматель заплатит 11,8 млн рублей за вырубку леса

Прокуратура Верхнетуринского района установила факт незаконной вырубки деревьев на территории МУП «Агролесхоз». Участок на тот момент был в аренде у индивидуального предпринимателя. Были вырублены деревья хвойных пород возрастом более семи лет. В частности, сосна, ель, пихта и кедр. Сумма ущерба составила 11,8 миллиона рублей.