В Свердловской области предприниматель заплатит 11,8 млн рублей за вырубку леса
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области прокуратура через суд обязала предпринимателя заплатить 11,8 миллиона рублей за незаконную вырубку 2,5 гектара леса, сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура Верхнетуринского района установила факт незаконной вырубки деревьев на территории МУП «Агролесхоз». Участок на тот момент был в аренде у индивидуального предпринимателя. Были вырублены деревья хвойных пород возрастом более семи лет. В частности, сосна, ель, пихта и кедр. Сумма ущерба составила 11,8 миллиона рублей.
Действуя в интересах Российской Федерации, прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от предпринимателя полного возмещения ущерба, причиненного лесному хозяйству. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Ответчик обжаловал решение, однако вышестоящая инстанция признала договоры предпринимателя неубедительными.
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