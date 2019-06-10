В Свердловской области смертность от рака выросла на 4%
Жители Свердловской области стали чаще умирать от онкологических заболеваний. По итогам первых четырёх месяцев с начала 2019 года, рак стал едва ли не единственной причиной смерти, число погибших от которой выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Областная газета».
В период с января по апрель 2019 года рак унёс жизни почти 3,5 тыс. жителей области. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом число умерших выросло на 124 человека. Онкологические заболевание являются вторыми по частоте причинами смерти, как в регионе, так и по России. В начале июня Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга озвучило для городских депутатов справку по борьбе с раковыми заболеваниями — согласно ей, каждый пятый житель уральской столицы умирает от злокачественных новообразований.
Первое место по численности умерших занимают болезни системы кровообращения. За первые четыре месяца с начала года они унесли жизни почти десяти тысяч человек, что на 301 человека меньше, чем в 2018 году. Третью строчку занимают смерти от внешних причин (отравление алкоголем, самоубийства и убийства, гибель в ДТП и болезни органов пищеварения и дыхательных путей). От них умерло около 1,8 тыс. человек.
Напомним, что по показателю продолжительности жизни онкобольных Свердловская область опережает аналогичный показатель по стране. По данным свердловских медиков, 57% больных раком живут более пяти лет с момента постановки диагноза, в то время как показатель по России — 54%.