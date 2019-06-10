В Свердловской области смертность от рака выросла на 4%

В период с января по апрель 2019 года рак унёс жизни почти 3,5 тыс. жителей области. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом число умерших выросло на 124 человека. Онкологические заболевание являются вторыми по частоте причинами смерти, как в регионе, так и по России. В начале июня Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга озвучило для городских депутатов справку по борьбе с раковыми заболеваниями — согласно ей, каждый пятый житель уральской столицы умирает от злокачественных новообразований.

2 В Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака за 200 млн рублей Фото Высокотехнологичный сканер для ранней диагностики онкологии запустили 20 мая в Екатеринбурге в Центре ядерной медицины. Стоимость аппарата превышает 200 млн рублей, средства удалось привлечь со стороны частных инвесторов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Первое место по численности умерших занимают болезни системы кровообращения. За первые четыре месяца с начала года они унесли жизни почти десяти тысяч человек, что на 301 человека меньше, чем в 2018 году. Третью строчку занимают смерти от внешних причин (отравление алкоголем, самоубийства и убийства, гибель в ДТП и болезни органов пищеварения и дыхательных путей). От них умерло около 1,8 тыс. человек.