После гибели пяти человек екатеринбургский завод отозвал из больниц аппараты ИВЛ
Уральский приборостроительный завод отменяет свои аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», привезенные после 1 апреля 2020 года, для дополнительной проверки их работоспособности. Об этом пишет Znak со ссылкой на письмо временного гендиректора предприятия Александра Морозова.
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в связи запретом Росздравнадзора на эксплуатацию «Авента-М» неотложную проверку аппаратов назначил УПЗ. В письме гендиректора Александра Морозова говорится, что Уральский приборостроительный завод обязуется нести все расходы, связанные с хранением, тестированием и исследованием оборудования.
Разногласия произошли после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая пять человек с COVID-19 скончалось из-за неисправности оборудования. Аналогичный инцидент произошел в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Событие произошло 9 мая. В результате пожара погиб один инфицированный.
В пресс-службе УПЗ сообщили, что аппараты ИВЛ действительно поставлялись в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь завода Лидия Зимина возгласила, что они не располагают официальными данными о том, какие устройства находились в момент пожара. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).