После гибели пяти человек екатеринбургский завод отозвал из больниц аппараты ИВЛ

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в связи запретом Росздравнадзора на эксплуатацию «Авента-М» неотложную проверку аппаратов назначил УПЗ. В письме гендиректора Александра Морозова говорится, что Уральский приборостроительный завод обязуется нести все расходы, связанные с хранением, тестированием и исследованием оборудования.

Разногласия произошли после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая пять человек с COVID-19 скончалось из-за неисправности оборудования. Аналогичный инцидент произошел в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Событие произошло 9 мая. В результате пожара погиб один инфицированный.