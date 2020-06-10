«Ребенка просто пинали». Как работают травматологии Нижнего Тагила в период пандемии

Ещё в начале мая в соцсетях появилась история женщины, которая три часа «моталась» из больницы в больницу с трехлетним ребёнком. Её сын рассек бровь, и ни одна травматология не могла оказать помощь, отправляя по разным адресам.

Приехали на Карла Либкнехта, там сказали, что хирурга у них нет, и отправили на Кузнецкого. На Кузнецкого дождались очереди, подписали бумаги, врач посмотрел и сказал, что у них теперь инфекционка и нужно ехать в Демидовскую. Приехали в Демидовскую, отсидели очередь, но врач даже не осмотрел ребёнка и отправил нас на Комсомольскую. На Комсомольской нет анестезиологов, швы они не накладывают, поэтому сказали ехать в Демидовскую. Тут уже начали спорить, и нам заклеили бровь лейкопластырем, ибо стяжек в больнице не оказалось! Три часа ребёнка просто пинали из одной больницы в другую! писала тагильчанка Татьяна Маринина.

Как рассказывают тагильчанки в социальных сетях, проблемы с травматологиями возникали еще до пандемии. Кристина Бодрова сообщила, что в прошлом году три дня ездила с ребёнком по больницам.

Бардак был всегда. Я в июне 2019 года с ребенком ездила три дня по больницам, и каждая нам говорила: идите туда, сюда,пишет Кристина.

Её точку зрения разделяет другая девушка, заявляя, что пандемия не имеет значения. Анна Царенко поделилась, что она с двухлетним ребёнком также ездила по медучреждениям города, когда тот рассёк веко.

Ребёнок упал в пять вечера. В Екатеринбург мы приехали в час ночи. Это было в прошлом году. И швы мы снимать ездили тоже туда. Даже швы здесь снять отказались, сообщает Анна.

Тагильчанка Ольга Зорина рассказала в соцсети, что три года назад её дочь сломала руку. Помощь ребёнку оказали в травматологии по адресу Кузнецкого, 10. По словам Ольги, врачи качественно провели лечение.

Почти три года назад дочь сломала руку, так ей оказали помощь в старой травматологии на Кузнецкого. Перелом стал срастаться со смещением (по вине ребёнка), так ей сделали операцию по вправлению под наркозом, и она ещё дня три лежала в стационаре там. Очень бережное отношение врачей было, все сделали прекрасно, рука не беспокоит, даже вопросов не возникало везти куда-то в Екатеринбург, написала тагильчанка.

Проблема травматологий в Нижнем Тагиле, действительно, носит длительный характер, отмечает главврач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.

Когда идёт разделение, что детей до трёх лет направляют в детскую больницу, после трех лет — во взрослую — это уже неудобство для пациентов, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клеймёнов.

Кроме того, в период пандемии коронавируса стационар на Кузнецкого, 10 был перепрофилирован. Теперь медучреждение госпитализирует детей с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии (без коронавирусной этиологии) и острой кишечной инфекции.

В период коронавируса все работают в напряженном режиме, и мы уже не можем принимать в силу перепрофилирования отделений и перепрофилирования больницы для работы с инфекционными заболеваниями. Соответственно, вся сложность работы ложится на травмпункты и на травматологические отделения взрослых больниц. Отсюда сложности и при обращении пациентов, поделился главврач ДГБ Дмитрий Клеймёнов.

В самих травматологиях наличие проблем отрицают. Пандемия не особо отразилась на работе травматологии — помощь оказывается также в полном объёме, сказал заведующий травматологическим пунктом городской больницы № 1 Георгий Ионга. Травмы, которые нуждаются в оказании специализированной стационарной помощи (операция и наркоз — прим.ред), отправляются сначала в ближайшие медучреждения — в больницы № 3 или № 4, а после этого, по необходимости, в Центральную детскую больницу № 9 в Екатеринбурге. Однако медик подтверждает, что травма не может оказывать некоторые виды помощи в силу отсутствия на то разрешения.

С ожогами, ранами, переломами — все дети у нас обслуживаются. У нас специалиста по детской травматологии в городе не существует. Детям до 12 лет в травмункте без наркоза ничего не делается, под местной анастезией тоже не делается. Это всё отправляется в стационар. Там где учреждение имеет лицензию. У нас нет лицензии на детей, сообщил Георгий Ионга.

По словам его коллеги, заведующего травматологическим отделением поликлиники № 2 Дениса Григорьева, медучреждение ведёт приём детей с нуля лет, так как детская больница перепрофилирована. По профилю травматологии и ортопедии в пункте могут оказать любую помощь, кроме стационарной, которая требует наркоза.

В силу этой эпидобстановки приходится оказывать всю помощь. Если травма серьезная и требует оказания стационарной помощи, то можем отправить в стационар. Если, не дай Бог, будет какая-то серьезная травма, то будут отправлять в четвёртую городскую. Пока таких случаев не было, рассказал Денис Григорьев.

В целом специалисты отмечают, что специальности «детский анестезиолог» в принципе не существует, как и специальности «детская травматология». Врач-травматолог должен оказывать помощь всем, не взирая на возраст и степень травмирования. Кроме того, не требуются дополнительные разрешительные документы или лицензирование для оказания помощи детям. Одной из главных проблем травмпунктов в городе врачи считают неготовность руководителей «взрослой» сети оказывать травматологическую помощь.

Главврач Демидовской горбольницы Сергей Овсянников пояснил, что в курсе ситуаций с госпитализацией детей, но также подчеркнул, что истории не всегда отражают действительность.