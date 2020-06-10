Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности 11 июня
Сегодня, 16:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 11 июня в большинстве районов сохранится высокий риск возникновения пожаров. В частности, местами присвоен четвертый класс горимости леса, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Данное явление проявляется возможным тепловым ударом, нагревом теплового потока, а также пламенем. Более того, наблюдается помутнение воздуха и опасные дымы.
Напомним, ранее объявлялось еще одно экстренное предупреждение. В Свердловской области всю неделю ожидается аномальная жара.
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