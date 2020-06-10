Уральский институт травматологии в Екатеринбурге закрыт на карантин по COVID-19
Сегодня, 14:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге Уральский институт травматологии был закрыт на карантин по коронавирусу, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как сообщил изданию источник в институте, тестирование в учреждение начали проводить после того, как у нескольких пациентов в отделении, расположенном в переулке Банковский поднялась температура. В результате проведения исследований, коронавирус был выявлен у других пациентов и сотрудников. На данный момент закрыты все отделения института.
В Свердловской области, по последним данным подтверждено 8194 случаев заболевания коронавирусом, из них 284 подтверждены за прошедшие сутки.
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