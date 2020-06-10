Уральский институт травматологии в Екатеринбурге закрыт на карантин по COVID-19

Как сообщил изданию источник в институте, тестирование в учреждение начали проводить после того, как у нескольких пациентов в отделении, расположенном в переулке Банковский поднялась температура. В результате проведения исследований, коронавирус был выявлен у других пациентов и сотрудников. На данный момент закрыты все отделения института.