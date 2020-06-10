В Екатеринбурге четыре отделения ГКБ № 40 закрыты на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге четыре отделения городской больницы № 40 были закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе Свердловской области.
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Так, ограничения действуют в отделениях сосудистой, гнойной хирургии, онкомаммологии и в лор-отделении.
После того, как будут все противоэпидемические мероприятия, все отделения будут работать в штатном режиме.
На данный момент пациентов направляют в другие больницы, согласно схемам маршрутизации.
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