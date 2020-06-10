В Нижнем Тагиле Росгидромет не фиксирует превышений, несмотря на облако из выбросов

Эколог и общественник Андрей Волегов сообщил TagilCity.ru, что над городом вновь нависла оранжевая дымка. Подобное явление тагильчане заметили также в понедельник утром. По словам общественника, оранжевое облако является скоплением выбросов, состоящих из вредных веществ.

Дымка над Нижним Тагилом Фото: предоставлено Андреем Волеговым

Пользователи соцсети «Вконтакте» также отмечают, что чувствуется неприятный запах.

При этом стоит отметить, что по части вредных веществ, таких так бензапирен не публикуются ежедневные замеры. По этому веществу показывается только среднемесячное превышение. Это значит, что если в какие-то дни месяца превышение было, а в другие нет — при расчете среднемесячного показателя цифры могут показаться безобидными. Но даже при таком подходе в феврале зафиксировано среднемесячное превышение ПДК бензапирена.

Февральский отчет по загрязнению — самый свежий на сайте Уральского Гидрометцентра. Уже почти середина июня, а данных за март, апрель и май до сих пор нет. Остается только гадать, почему так долго не публикуется отчет, ведь это всего лишь готовые данные, их не нужно корректировать, править, они не подвергаются цензуре. Как же налажен рабочий процесс в Росгидромете, что отчеты, состоящие из одного абзаца, готовятся или утверждаются по три месяца?

Последнее превышение в Нижнем Тагиле было зафиксировано 4 июня. На сайте ФГБУ «Уральское УГМС» сказано, что за период с 4 по 5 июня уровень загрязнения наблюдался низкий и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,1 ПДК.