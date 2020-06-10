В Нижнем Тагиле в «Сосновом бору» будут лечить бессимптомных больных COVID-19

Напоминаем, что с 22 мая санаторий-профилакторий использовался как обсерватор для временного размещения людей, контактирующих с больными, у которых тест на COVID-19 был положительным.

Постановление гласит, что Жанне Климовой — главврачу поликлиники № 4 поставлена задача организовать в санатории медицинское наблюдение за пациентами, а также обеспечить пищей и соблюдение санитарных норм в помещении.

Ранее санаторий «Руш», использовался для изоляции людей с коронавирусом. Для этого в здании было организовано 205 мест. А для пациентов с ОРВИ и пневмонией в городе была перепрофилирована ЦГБ № 1.