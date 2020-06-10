В Нижнем Тагиле за сутки еще у шести человек подтвержден коронавирус
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Оперативный штаб региона сообщил, что за минувшие сутки в Нижнем Тагиле коронавирус был подтвержден у шести человек.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет 318 человек.
В Свердловской области заболевание выявлено в 31 населенных пунктах, но больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 181 пациенту.
Напомним, что в регионе до 15 июня был продлен режим самоизоляции, однако было разрешено начать работу с отдельным входом и до 400 квадратных метров по площади.
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