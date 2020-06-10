В Нижнем Тагиле за сутки еще у шести человек подтвержден коронавирус

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет 318 человек.

В Свердловской области заболевание выявлено в 31 населенных пунктах, но больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 181 пациенту.