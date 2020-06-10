В свердловских школах поставят тепловизоры и дезинфекторы для защиты от COVID-19

Презентация усиленных эпидемиологических требований прошла сегодня в Екатеринбурге в гимназии № 2. Поручение о введении режима дал губернатор Евгений Куйвашев. Школы, детские сады и оздоровительные лагеря должны быть оснащены дезинфекторами. Также в учреждениях внедрят правила соблюдения соцдистанции. Эти меры будут действовать и после снятия ограничений в регионе.

На 900 учеников в школе должно быть три дозатора с антисептиком для обработки рук, на входе – установлены тепловизоры, а в самом здании средства для обеззараживания воздуха. На полу должна быть разметка.