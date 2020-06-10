В свердловских школах поставят тепловизоры и дезинфекторы для защиты от COVID-19
Сегодня, 22:32Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В образовательных учреждениях Свердловской области вводят режим обеспечения санэпидбезопасности, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Презентация усиленных эпидемиологических требований прошла сегодня в Екатеринбурге в гимназии № 2. Поручение о введении режима дал губернатор Евгений Куйвашев. Школы, детские сады и оздоровительные лагеря должны быть оснащены дезинфекторами. Также в учреждениях внедрят правила соблюдения соцдистанции. Эти меры будут действовать и после снятия ограничений в регионе.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На 900 учеников в школе должно быть три дозатора с антисептиком для обработки рук, на входе – установлены тепловизоры, а в самом здании средства для обеззараживания воздуха. На полу должна быть разметка.
Напомним, что на дезинфекторы и бесконтактные термометры из регионального бюджета выдeлили 295,2 млн рублей. Из них 19,4 млн для садиков и школ Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей