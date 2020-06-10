В России количество зараженных коронавирусом достигло почти 500 тысяч человек

Из них у 2924 человек заболевание протекает бессимптомно.

Общее количество россиян, зараженных коронавирусом с начала пандемии, составляет 493 657 человек.

Число выздоровевших от заболевания достигло 252 783 человек, из них за прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 10 386 пациентов.