В России количество зараженных коронавирусом достигло почти 500 тысяч человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за сутки с 9 по 10 июня было подтверждено 8404 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Из них у 2924 человек заболевание протекает бессимптомно.
Общее количество россиян, зараженных коронавирусом с начала пандемии, составляет 493 657 человек.
Число выздоровевших от заболевания достигло 252 783 человек, из них за прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 10 386 пациентов.
Кроме того, подтверждено 216 новых летальных случаев, из них два в Свердловской области. Общее число скончавшихся составляет 6538 человек.
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