В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило восемь тысяч человек
Сегодня, 12:51Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области общее количество зараженных коронавирусом достигло 8194 человека, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Из них 284 случая подтверждено за последние сутки.
Больше всего новых случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там подтвержден 181 случай. Остальные заболевшие находятся в 31 населенном пункте региона.
По выздоровлению из больниц за сутки выписано 147 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3642 человека.
Отмечается, что 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 642 человека находятся в состоянии средней тяжести.
Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 48 человек.
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