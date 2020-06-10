В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило восемь тысяч человек

Из них 284 случая подтверждено за последние сутки.

Больше всего новых случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там подтвержден 181 случай. Остальные заболевшие находятся в 31 населенном пункте региона.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 147 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3642 человека.

Отмечается, что 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 642 человека находятся в состоянии средней тяжести.