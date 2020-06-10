В Свердловской области зарегистрировано почти 50 летальных случаев COVID-19

В общей сложности от инфекции в регионе с начала пандемии скончались 48 пациентов.

Всего в Свердловской области подтверждено 8194 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки положительный диагноз установлен у 284 человек. Кроме того, из больниц по выздоровлению выписано 147 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3642 человека.