В Свердловской области зарегистрировано почти 50 летальных случаев COVID-19
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности от инфекции в регионе с начала пандемии скончались 48 пациентов.
Всего в Свердловской области подтверждено 8194 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки положительный диагноз установлен у 284 человек. Кроме того, из больниц по выздоровлению выписано 147 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3642 человека.
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