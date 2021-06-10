298 садоводческих объединений выбрали организованный вывоз отходов в 2021 году

На 80% выросло количество садовых товариществ, заключивших договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором в 2021 году, сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Наибольшее количество садовых товариществ, которые заключили договор на вывоз ТКО с региональным оператором, находится в Нижнем Тагиле — 80. В Невьянском городском округе таких садоводческих товариществ — 62, в Горноуральском — 49. В остальных городских округах организованных в сообщества садоводов значительно меньше.
Регулярный вывоз коммунальных отходов из садов остановит сброс и накопление ТКО в лесах. Кроме этого, уменьшится количество случаев, когда мусор привозят на контейнерные площадки соседних сельских поселений, что недопустимо. По этой причине возникает переполнение и получается, что люди добросовестно оплачивают услугу по вывозу, а санитарное состояние их контейнерной площадки оставляет желать лучшего,обосновывает преимущества организованного вывоза отходов исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
К коммунальным отходам относятся многие виды отходов, которые образуются на дачных участках. Их вывозят по одним правилам с многоквартирными домами. Также вывозится крупногабаритный мусор и вышедшая из употребления бытовая техника. Задача садоводов размещать старую мебель, сантехнику и другие крупные предметы, не блокируя доступ к контейнерам.
Безопасной утилизацией опасных медицинских и биологических отходов, строительного мусора, горючих, масляных и нефтесодержащих жидкостей занимаются специализированные организации.
Ответы на все вопросы о работе регионального оператора можно получить по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Напомним, Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа на 18 млн рублей за ликвидацию свалок на территории ГО.