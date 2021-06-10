298 садоводческих объединений выбрали организованный вывоз отходов в 2021 году

Регулярный вывоз коммунальных отходов из садов остановит сброс и накопление ТКО в лесах. Кроме этого, уменьшится количество случаев, когда мусор привозят на контейнерные площадки соседних сельских поселений, что недопустимо. По этой причине возникает переполнение и получается, что люди добросовестно оплачивают услугу по вывозу, а санитарное состояние их контейнерной площадки оставляет желать лучшего,обосновывает преимущества организованного вывоза отходов исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.