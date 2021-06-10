Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума

Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума
Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума
Сегодня, 16:28Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Поправки в действующее законодательство должны существенно снизить вред от деятельности предприятий и автотранспорта, считают в «Единой России».

В ближайшую пятницу, 11 июня профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть поправки на заседании, сообщает пресс-служба «Единой России». В документе предложены изменения, которые позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов.

В 12 российский городах в настоящее время действуют квоты на выбросы загрязняющих веществ. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. К 2024 году эти города должны снизить объем вредных выбросов на 20%.

Предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Чтобы поправки стали законом, на следующей неделе мы ожидаем принятия их во втором и третьем чтениях. Таким образом, будет выполнено поручение Президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов. Города же получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух.пояснил для пресс-службы «Единой России» один из авторов поправок, координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Владимир Бурматов.

Напомним, только в трех городах России в 2020 году качество воздуха повысилось в сравнении с 2019 годом.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
проектвыбросывоздухГосдумапромышленные предприятия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы