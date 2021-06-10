Жара вернется в Свердловскую область к выходным

В предстоящие выходные — 12 и 13 июня в Свердловской области потеплеет до +25…+ 28 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду без дождей.

Днем в субботу 12 июня столбики термометров поднимутся до +25 градусов. А в воскресенье 13 июня — до +28 градусов. В ночные часы температура воздуха установится на отметке +12…+15 градусов, сообщают метеорологические службы. По их данным, в предстоящие праздничные выходные дни небо будет ясным, а ветер юго-восточным, восточным с порывами до 9 метров в секунду. В начале следующей недели по прогнозам синоптиков, дневные температуры установятся на отметке +30 градусов. Местами в регионе пройдут дожди и грозы. К конце недели похолодает до +20, ожидаются обильные дожди. Напомним, из-за аномальной жары обмеление рек фиксируется в Свердловской области. На многих реках водность в мае была в два-три раза меньше нормы. Обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области

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