Ликвидация шламонакопителя ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле

Напомним, компания из Екатеринбурга занимается оценкой экологического вреда Южно-Ольховской шахты в Нижнем Тагиле, результаты работы должны быть предоставлены к 1 ноября 2022 года. Отвалы на шахте, ранее принадлежавшей госпредприятию им. III Интернационала, должны быть ликвидированы по решению суда до 31 декабря 2025 года. Также ликвидации подвергнутся отвалы «Чадар», «Северо-Ольховская» и отвал огнеупоров ЕВРАЗ НТМК.