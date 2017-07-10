Массовый медосмотр «Марафон здоровья» стартовал в Свердловской области

Девиз марафона - «Скажи здоровью - Да!». С 8 июля по 20 августа можно придти в Свердловский областной центр медицинской профилактики. Учёт пациентов будет вестись по купонам, где содержится информация посетителя и рекомендателя.

Врачи в экспресс-режиме проверят дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также сделают замеры уровня глюкозы и холестерина. Кроме того, стоматолог осмотрит ротовую полость на наличие заболеваний, а офтальмолог даст рекомендации по сохранению зрения, передает Федерал Пресс.