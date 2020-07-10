Блогер снял на видео кислотные реки из рудника недалеко от Нижнего Тагила
Тревел-блогер на своей странице в instagram опубликовал снимки Лёвихинского рудника. С высоты видно как кислотные реки отравили окружающую природу. Об этом пишет zamkad_life.
Поселок Левиха находится в 35 км от Нижнего Тагила. По словам блогера, с 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник, который оказался затоплен, теперь оттуда вытекают кислотные реки. На руднике построили станцию нейтрализации шахтных вод, но она не справляется с объемом работы.
Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru, что на месте используют известковую муку для нейтрализации, однако ее не хватает. Нейтрализацией занимается предприятие «Уралмонацит». Ранее существовала федеральная программа для нейтрализации экологического ущерба, однако сейчас она не финансируется. После обращения прокуратуры из областного бюджета выделили дополнительные деньги, общее финансирование превысило 26 млн рублей.
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РАНЫ ЗЕМЛИ ⠀ Наверняка вы слышали про экологическую катастрофу под Норильском. Актуальная тема, попала в федеральную повестку. Много сюжетов в СМИ, даже до самых верхов тема дошла и вызвала возмущение и попытки разбирательства. ⠀ Удивительно, как одни темы притягивают большое внимание, а другие даже и не особо замечают. Посёлок Лёвиха находится в 93 км от Екатеринбурга и в 35 км от Нижнего Тагила. С 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник. Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! ⠀ Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашёл, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере часть этих построек были больше похоже на заброшенные руины. ⠀ Последнюю актуальную информацию по этой проблеме, которую я нашёл, была от 2015 года. Решения о том, считать ли то, что там происходит экологической катастрофой, так и не принято. Дальше цитата представителя министерства природных ресурсов Свердловской области: ⠀ "Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего региона, однако она не бесконтрольна. Областные власти и профильное министерство принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области. По данным последних замеров, которые осуществлялись на руднике, в сбросе воды после станции нейтрализации существуют превышения предельно допустимых норм содержания вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3 раза, по цинку – в 99 раз." ⠀ Не знаю что добавить к комментарию замминистра, разве что выложить это видео. ⠀ #урал #этонашурал #левиха #нижнийтагил #ural #etonashural #екб #тагил #рудник #катастрофа #djiglobal #dronedaily #droneheroes #dronestagram #droneoftheday @yurydud @pivo_varov @varlamov #dronephotography #dronephoto #russianexplorers #greenpeace #wwf #экология #экологическаякатастрофа #djimavic #djiglobal #ekb #tagil #natgeo #natgeoru #nature #videongr
Публикация от Путешествия по РФ|Природа|DJI (@zamkad_life)
Также Андрей Волегов рассказал, что в Свердловской области есть еще экологически проблемные объекты, являющиеся последствием хозяйственной деятельности прошлых лет: в Дегтярске, Верхней Пышме, Первоуральске, Ревде, поселке Буланаш и в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле на Руднике III Интернационала мы пытались привлечь к решению проблемы частный бизнес, но не получилось, из-за недостатка драгметаллов для рентабельности, рассказал Волегов.