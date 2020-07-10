Куйвашев рассказал о причинах высокой смертности в Свердловской области в июне
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, с чем связан рост числа записей о смерти, сделанных в ЗАГС в июне 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его мнению, это может быть накопленным эффектом в связи с тем, что в предыдущие месяцы граждане откладывали посещение учреждения. Это возможно, потому что только в Екатеринбурге для похорон человека требуется свидетельство о его смерти, а в остальных муниципалитетах достаточно документа из больницы.
Это возможно, поскольку только в Екатеринбурге при организации похорон требуется свидетельство из ЗАГС, а в остальных наших территориях для того, чтобы проводить человека в последний путь, достаточно документа из больницы. Это решение самих муниципалитетов, их компетенция, написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.
Куйвашев попросил обратить внимание, что в ЗАГСах считается не число погибших, а документы. Что касается медицинской статистики за первое полугодие текущего года, то ее пока нет.
Также он отметил, что причины смерти могут быть разными.
Ранее управление ЗАГС по Свердловской области опубликовало статистику, в которой показано, что с начала года в июне зарегистрировано самое большое число умерших с начала года. Их число составляет 5275 человек. По сравнению с маем, количество смертей выросло на 744 человека.