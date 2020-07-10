Куйвашев рассказал о причинах высокой смертности в Свердловской области в июне

По его мнению, это может быть накопленным эффектом в связи с тем, что в предыдущие месяцы граждане откладывали посещение учреждения. Это возможно, потому что только в Екатеринбурге для похорон человека требуется свидетельство о его смерти, а в остальных муниципалитетах достаточно документа из больницы.

Это возможно, поскольку только в Екатеринбурге при организации похорон требуется свидетельство из ЗАГС, а в остальных наших территориях для того, чтобы проводить человека в последний путь, достаточно документа из больницы. Это решение самих муниципалитетов, их компетенция, написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.

Куйвашев попросил обратить внимание, что в ЗАГСах считается не число погибших, а документы. Что касается медицинской статистики за первое полугодие текущего года, то ее пока нет.

Также он отметил, что причины смерти могут быть разными.