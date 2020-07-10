На Нижний Тагил надвигаются дожди, град и сильный ветер

11 июля ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Также жителей региона предупреждают о возможности выпадения града, сильных дождях и грозах.

При этом температура воздуха останется на уровне 30 градусов выше нуля. Напомним, что в Свердловской области до 13 июля включительно объявлено предупреждение о смоге.