НТТС и Водоканал привлекут к ответственности за ненадлежащее качество воды в Тагиле

Как говорится в ответе Роспотребнадзора по качеству воды, полученного общественниками. Всего было проверено четыре дома — один на Вые, два на Вагонке и один на Лебяжке.

Как пояснил TagilCity.ru Дмитрий, по оценкам экспертов, около 80% воды не соответствует качеству. А износ сетей составляет 70-90%.

Ну и качество воды соответствующее. Решили провести эксперимент. Отправили обращение в Роспотребнадзор, чтобы проверили качество воды. Конечно, я понимал, что одна из составляющих может не соответствовать, но чтобы сразу и горячая и холодная вода, я не думал,рассказал Дмитрий.

На данный момент идет обсуждение с жителями дома и инициативной группой. Планируется провести независимую экспертизу, написать претензии в МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ», а также пойти в суд, чтобы добиться перерасчета платы за воду, а также снижения тарифа до момента повышения качества воды.