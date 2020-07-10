НТТС и Водоканал привлекут к ответственности за ненадлежащее качество воды в Тагиле
Управление Роспотребнадзора составит административные протоколы в отношении МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» из-за превышения марганца в холодной и горячей воде, а также несоответствия ее по цветности и температуре. Об этом TagilCity.ru рассказал председатель общественного объединения «Чистый Урал» Дмитрий Есин.
Как говорится в ответе Роспотребнадзора по качеству воды, полученного общественниками. Всего было проверено четыре дома — один на Вые, два на Вагонке и один на Лебяжке.
Как пояснил TagilCity.ru Дмитрий, по оценкам экспертов, около 80% воды не соответствует качеству. А износ сетей составляет 70-90%.
Ну и качество воды соответствующее. Решили провести эксперимент. Отправили обращение в Роспотребнадзор, чтобы проверили качество воды. Конечно, я понимал, что одна из составляющих может не соответствовать, но чтобы сразу и горячая и холодная вода, я не думал,рассказал Дмитрий.
На данный момент идет обсуждение с жителями дома и инициативной группой. Планируется провести независимую экспертизу, написать претензии в МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ», а также пойти в суд, чтобы добиться перерасчета платы за воду, а также снижения тарифа до момента повышения качества воды.
Ранее общественник и эколог Андрей Волегов предложил высаживать леса, чтобы спасти Черноисточинский пруд. По его мнению, из-за того, что происходит вырубка, а новая растительность не высаживается, вода испаряется с поверхности земли и не попадает в водоемы. От этого их протоки уменьшаются и они мелеют.