Роспотребнадзор считает проведение крестного хода в «Царские дни» нецелесообразным

Крестный ход, посвященный святым мученикам страстотерпцам Николая Романова и его семьи, проводится в Екатеринбурге в течение нескольких лет. Он приурочен к годовщине расстрела семьи императора. По заявлению епархии, в мероприятии каждый год принимают участие несколько десятков тысяч человек.