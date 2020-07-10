Роспотребнадзор считает проведение крестного хода в «Царские дни» нецелесообразным
Сегодня, 18:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области считают, что проводить массовые мероприятия нецелесообразно в условиях пандемии коронавируса. Одним из них является традиционный крестный ход в «Царские дни» в ночь с 16 на 17 июля, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Крестный ход, посвященный святым мученикам страстотерпцам Николая Романова и его семьи, проводится в Екатеринбурге в течение нескольких лет. Он приурочен к годовщине расстрела семьи императора. По заявлению епархии, в мероприятии каждый год принимают участие несколько десятков тысяч человек.
В этом году проведение этого мероприятия осложнено из-за пандемии коронавируса. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, формально проводить массовые мероприятия разрешается на улицах, но региональные власти ведут с епархией переговоры, стараясь найти компромисс.
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