Тагильский эколог предложил высаживать леса для спасения Черноисточинского пруда

На одном из совещаний Николай Кулиш, когда еще был действующим главой Горноуральского городского округа, по «Юрьеву камню сказал», что леса на данный момент остались только вдоль дорог и населенных пунктов. Это стало причиной пересыхания ручьев и обмеления рек. Соответственно, водоем теряет проточность,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Он предоставил карту лесов вокруг Нижнего Тагила и Черноисточинского пруда.

Карта лесов Фото: Андрей Волегов

Андрей Волегов пояснил TagilCity.ru, что бежевым цветом обозначены эксплуатируемые леса, которые можно сдавать в аренду для вырубки. ООО «Выйский Док», который банкротится, брал леса в аренду на 49 лет. Однако после вырубки лесов, компания не высаживала новые.

Они просто бросали участки на произвол. Я обращался в прокуратуру, но у меня ощущение, что они могут проверку провести только после окончания срока аренды, то есть, через 49 лет, объяснил TagilCity.ru Андрей Волегов.

Он также рассказал, что из-за отсутствия растительности вся вода, которая могла бы впитаться в землю и впоследствии попасть в водоем — испаряется. Это является одной из основных причин, почему пересыхают реки и ухудшается проточность водоемов.

По мнению Волегова, надзорные органы со своей стороны могут поговорить с арендаторами, чтобы они выполнили рекультивацию и восстановили растительность, чтобы она собирала влагу для водоемов.

Кроме того, эколог отмечает, что хотелось бы привлечь жителей, найти посадочные материалы и устроить на один-два дня субботник совместно с лесничеством.