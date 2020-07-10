В Екатеринбурге для бессимптомных пациентов с COVID-19 продлили бронирование отелей
Управление здравоохранения Екатеринбурга заключило с отелями города новые контракты для размещения в них бессимптомных пациентов с коронавирусом или с легкой формой течения заболевания. Соответствующие документы размещены на портале гозакупок.
Самое большое количество пациентов будет принято отелем «Рамада». Туда планируется поместить 200 человек сроком на две недели. Это обойдется горздраву в 18 миллионов рублей.
Кроме того, пациентов разместят еще в двух отелях — это загородный клуб «Остров сокровищ» (ООО «Источник») и гостиничный комплекс «Зеленая роща», управляющий гостиницей «Октябрьская». В первом планируется разместить 120 человек. Стоимость услуг составит 10,4 миллиона рублей. Во втором будет поселено 86 человек. Сумма контракта составила семь миллионов. Отмечается, что в течение всего срока лечения заболевшие не смогут покидать комнаты.
Напомним, что по данным на 10 июля в Свердловской области зарегистрировано 15 343 случая заболевания коронавирусом, из них скончались 52 человека, еще более 9,2 тысяч пациентов выздоровели.