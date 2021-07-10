Абсолютный рекорд по смертности от COVID-19 в России побит второй раз за неделю

В России второй раз за неделю побит рекорд по суточной смертности от коронавируса с начала пандемии. Так, от инфекции за сутки с 9 по 10 июля скончались 752 человека. Предыдущий рекорд был установлен 6 июля. Тогда скончались 739 человек.

Всего умерших насчитывается 142 253 человека. Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки в России выросло на 25 082 тысячи человек, сообщает оперативный штаб. Из них 3124 человека переносят заболевание бессимптомно. Всего в России зарегистрировано 5 758 300 случаев заражения коронавируса. В связи с выздоровлением выписано из больниц 17 750 человек за сутки. Теперь количество выздоровевших составляет 5 182 837 человек. При этом среди регионов УрФО по заболеваемости лидирует Свердловская область. За сутки там выявлено 393 случая заражения. Общее число заболевших достигло 97 244 человек. Региональный оперштаб отмечает, что 648 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 4537 человек состояние характеризуется как средней тяжести. По выздоровлению из больниц выписано за сутки 365 человек. Всего вылечившихся насчитывается 90 571 человек. Также подтверждено 18 летальных случаев. Всего умерших насчитывается 3997 человек.

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