Исключить занятия сексом посоветовали в саратовском минздраве привившимся от COVID-19

Исключить повышенные нагрузки после прививки от COVID-19, в том числе и секс, который является энергозатратным, рекомендовал замминистра Минздрава Саратовской области Денис Грайфер.

Грайферу задали вопрос по поводу того, нужно ли в первые дни после прививки от коронавируса исключить секс по аналогии со спортом, пишут «РИА Новости». Я думаю, и это, в принципе, всем известно, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации,пояснил он. Однако замминистра не уточнил, на какой именно срок нужно отказаться от секса. При этом интенсивные физические нагрузки Роспотребнадзор не рекомендовал в течение трех дней. Кроме того, ведомство рекомендует на это же время отказаться от посещения сауны и алкоголя. В феврале 2021 года директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал не перегружаться физически в течение 1,5-2 дней после вакцинации «Спутником V». По его словам, если человек привык регулярно заниматься спортом, который требует выносливости, например, бегом на длинные дистанции, на лыжах на несколько десятков километров, продолжительным плаванием, то полностью можно нагрузку не исключать, но стоит ее снизить. Это он объяснил тем, что подобные занятия затрудняют выработку белка, который требуется для формирования антител к коронавирусу.

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