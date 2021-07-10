На выбросы с «Косксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

На едкий запах и разноцветный дым с «Коксохима», полосу химического облака 10 июля в четыре утра над городом пожаловались тагильчане в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На Восточном шоссе «Коксохим» продолжает коптить небо — ужасный, едкий дым столбами валит прямо в небо из труб,возмущается подписчица Соня в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Выбросы над Нижним Тагилом. Фото: Подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» Несмотря на штормовое предупреждение и порывистый ветер, 10 июля над городом зависла масса в виде черного и желто-оранжевого дыма. Тагильчане жалуются на едкий химический запах. В четыре часа утра над городом стояла полоса химического облака, делятся фотографиями подписчики в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Напомним, в КоАП будут внесены новые штрафы за загрязнение воздуха в России. Выписывать штрафы будут тем, кто отказывается предоставить сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха или участвовать в разработке и реализации планов по достижению квот. Новые штрафы за загрязнение воздуха в России будут внесены в КоАП

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