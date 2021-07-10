Одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил

По словам исследователей, городская грязь является источником опасности для человека и для природы. Крупный мусор стирается в мелкую пыль, которая, в свою очередь, попадает в дыхательную систему и далее в кровь. Это все увеличивает риск развития рака легких, инсульта и болезней сердца. К тому же грязь может впитывать тяжелые металлы с производств и адсорбировать патогены и аллергены.