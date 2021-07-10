Одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил

Исследование было опубликовано в научном журнале Atmosphere. Всего пробы воздуха брались в 10 городах — Уфе, Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Мурманске и Екатеринбурге, пишет пресс-служба Российского научного фонда.
По словам исследователей, городская грязь является источником опасности для человека и для природы. Крупный мусор стирается в мелкую пыль, которая, в свою очередь, попадает в дыхательную систему и далее в кровь. Это все увеличивает риск развития рака легких, инсульта и болезней сердца. К тому же грязь может впитывать тяжелые металлы с производств и адсорбировать патогены и аллергены.
В каждом из проверяемых городов ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН отобрали не менее 40 проб из жилых кварталов. Образцы распределялись по размерам частиц. При помощи электронного микроскопа авторы определили структуру и состав наиболее типичных техногенных частиц и смогли классифицировать их. Это помогло выяснить возможное происхождение.
В результате, больше всего частиц было найдено в Ростове-на-Дону (до 43%). На втором месте оказался Нижний Тагил (до 31%). Третье место занял Магнитогорск (до 29%), четвертое — Екатеринбург (до 25%), пятое Нижний Новгород (до 24%).
Во всех населенных пунктах, согласно результатам, техногенная часть грязи состоит из шлаков, осколков стекла, строительных материалов (штукатурки и кирпича), а также бытового мусора.
Один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН и Института геологии и геохимии им. Заварицкого УрО РАН Андриан Селезнев рассказал, что пыль, которая образуется при истирании более крупных частиц, может быть опасна для здоровья человека. В городе она способна подниматься на высоту одного-двух метров от поверхности. Это как раз является зоной дыхания человека.
Мы вдыхаем ее, а также бактерии, вирусы, аллергены, разнообразные токсичные соединения, которые адсорбированы на пыли, сказал Селезнев.
Напомним, 7 июля 2021 года стало известно о том, что Росприроднадзор до 15 ноября должен проверить, откуда и по каким причинам происходят выбросы вредных веществ в воздух Нижнего Тагила. Кроме того, проверка ожидается в Магнитогорске и Челябинске. В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что контроль должен проводиться и в других городах, являющихся участниками национального проекта «Чистый воздух».