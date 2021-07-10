Врачи рассказали о ежедневном поступлении детей с COVID-19 в больницы Екатеринбурга

Врачи рассказали о ежедневном поступлении детей с COVID-19 в больницы Екатеринбурга
Врачи рассказали о ежедневном поступлении детей с COVID-19 в больницы Екатеринбурга
Сегодня, 12:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Дети с диагнозом «коронавирус» ежедневно поступают в больницы Екатеринбурга. О том, как обстоит ситуация с загрузкой медучреждений рассказали сами врачи.

На данный момент в Свердловской области идет третья волна заболеваемости COVID-19. В больницах региона наблюдается проблема со свободными местами, пишет E1.

Отделения больниц Екатеринбурга и всей области перепрофилируются под лечение зараженных. Врачи ожидают аврала. Врачи детских больниц, куда привозят детей с диагнозом «коронавирус», рассказали изданию о ситуации с местами в отделениях.

На данный момент ковидные отделения для детей организованы в трех больницах: ГКБ № 40, 11-й детской больнице и ОДКБ.

Врачи заявляют, что на данный момент в отделение поступает от двух до шести детей с подтвержденным коронавирусом. Однако уровень госпитализации не отражает ситуацию в целом. Число инфицированных может быть больше. Они отмечают, что сейчас идет подъем заболеваемости, но проблем с нехваткой мест больницы не испытывают.

Помощь для детей с подозрением на COVID-19 организована как и ранее. Детей с показаниями для госпитализации сначала отправляют в провизорный госпиталь на базе больницы № 11.

Врачи уверены, что создание госпиталя облегчает работу, потому что при поступлении ребенка они точно знают, в какую из зон (чистую или «красную») определить ребенка. Однако родители маленьких пациентов отмечают, что в одной палате могут из-за этого оказаться дети с коронавирусом и другие, у которых иное заболевание.

Пока что, по словам врачей, абсолютными показаниями для госпитализации детей является пневмония, детский возраст до одного года.

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КоронавирусЕкатеринбург
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