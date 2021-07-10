Запрет на благоустройство дворов автомобильными шинами начали вводить в России

Использовать для благоустройства старые автомобильные шины (для клумб, ограждений и так далее) начали власти российских регионов. При этом выбрасывать и в мусорные контейнеры нельзя, а нужно сдавать на утилизацию в специальные пункты.

Проблема в том, что в рамках договора по обращению с отходами регоператор не обязан вывозить их. Это запрещено из-за четвертого класса опасности самих автопокрышек, пишет 66.RU. Сжигать или закапывать резину тоже нельзя, потому что это вредно для экологии, и гражданину может быть назначен штраф до двух тысяч рублей за несоблюдение требований по охране окружающей среды. Иногда автовладельцы за небольшую плату оставляют покрышки в автосервисах. Однако не каждый из них отправляет шины на переработку. Чаще всего они складируются на нелегальных свалках. Чтобы шины попали на утилизацию, их нужно сдавать в специальные пункты по приему. ЕМУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге организовало такой пункт. После сдачи все покрышки отправляются на утилизацию. Там из них делают мелкодисперсную крошку, а затем ее применяют в строительстве, для ремонта дорог, производства гидроизоляции для кровли, броневиков для машин, автоковриков и других вещей. При этом, перерабатывающее предприятие работает только с юридическими лицами, а потому в обход пункта приема пойти не получится.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter