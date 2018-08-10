Шестеро детей отравились в загородном лагере «Чайка» под Сысертью

В ходе надзорных мероприятий, осуществляемых Сысертской межрайонной прокуратурой, было установлено, что шестеро детей разных возрастов из разных отрядов четвертой смены лагеря обратились за медицинской помощью с похожими симптомами. У всех обратившихся отдыхающих присутствовали жалобы на боль в животе, рвота и недомогание.

Всех детей с признаками острой кишечной инфекции изолировали по медицинским показаниям.

Состояние детей удовлетворительное, необходимость в госпитализации отсутствует.

Данное учреждение находится в ведомстве МКУ Департамент образования Администрации города Екатеринбург. Питание организовано индивидуальным предпринимателем. Пищу готовят в пищеблоке на территории лагеря.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в загородном учреждении.

Специалисты из Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделали смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследовали сотрудников учреждения.

Предположительно, источником заражения стала мойщица посуды, у которой был обнаружен норовирус. Женщина отстранена от работы.