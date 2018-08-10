Теплые выходные без осадков ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10 августа, воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +14…+16 градусов.

11 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. Возможен небольшой дождь.

Ночью с субботы на воскресенье ожидается небольшое похолодание до +9…+11 градусов.