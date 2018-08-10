Теплые выходные без осадков ожидаются в Нижнем Тагиле

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По сообщениям синоптиков из Уральского гидрометцентра, к выходным в Нижнем Тагиле потеплеет.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Областная газета»
Сегодня, 10 августа, воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +14…+16 градусов.
11 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ночью с субботы на воскресенье ожидается небольшое похолодание до +9…+11 градусов.
12 августа, в воскресенье, вновь потеплеет до +23…+25. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
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