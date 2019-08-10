Минздрав назвал регионы, где живут самые здоровые люди

Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Курской области. Наибольшее количество больных зафиксировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.

Результаты составлены по количеству случаев заболеваемости на 100 тысяч жителей региона. Так, в Кабардино-Балкарской республике на 100 тысяч человек заболели 95799,2, в Чеченской республике — 96303,6, в Курской области — 116563,9 жителя.