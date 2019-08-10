Минздрав назвал регионы, где живут самые здоровые люди
Сегодня, 10:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство здравоохранения России выявило регионы, жители которых меньше всего болели в 2018 году, сообщает РИА Новости.
Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Курской области. Наибольшее количество больных зафиксировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.
Результаты составлены по количеству случаев заболеваемости на 100 тысяч жителей региона. Так, в Кабардино-Балкарской республике на 100 тысяч человек заболели 95799,2, в Чеченской республике — 96303,6, в Курской области — 116563,9 жителя.
Больше всего новых заболеваний выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей