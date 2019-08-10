В Екатеринбурге у Макаровского моста по Исети расплылись красно-белые полосы
В районе Макаровского моста были замечены маслянистые красно-белые пятна, которые расплывались по Исети, сообщает Znak. Аналогичные полосы и пятна местные жители наблюдают на протяжении двух дней.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что видели фотографии пятен, но пояснить причину их возникновения не могут, так как у специалистов, которые отвечают за состояние реки, закончился рабочий день. Пятна, которые екатеринбуржцы видели вчера, власти объяснили тем, что рабочие на Макаровском мосту разлили банку краски.
Стоит напомнить, что это не первые случаи, когда во время ремонта Макаровского моста течение Исети и её берег подвергаются загрязнению. В июне покрасочные работы моста были временно приостановлены по причине того, что красная краска, которую использовали рабочие, попала в реку Исеть и окрасила гальку и землю вдоль кромки воды.
В середине июля на городском пруду недалеко от Макаровского моста появилось «маслянистое пятно». Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала надзорную проверку по факту его появления, но её результаты пока не оглашались.