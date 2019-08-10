В Екатеринбурге у Макаровского моста по Исети расплылись красно-белые полосы

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что видели фотографии пятен, но пояснить причину их возникновения не могут, так как у специалистов, которые отвечают за состояние реки, закончился рабочий день. Пятна, которые екатеринбуржцы видели вчера, власти объяснили тем, что рабочие на Макаровском мосту разлили банку краски.

Стоит напомнить, что это не первые случаи, когда во время ремонта Макаровского моста течение Исети и её берег подвергаются загрязнению. В июне покрасочные работы моста были временно приостановлены по причине того, что красная краска, которую использовали рабочие, попала в реку Исеть и окрасила гальку и землю вдоль кромки воды.

2 В Екатеринбурге строители Макаровского моста загрязнили Исеть краской Фото Покрасочные работы Макаровского моста временно приостановлены по причине того, что красная краска, которую использовали рабочие, попала в реку Исеть и окрасила гальку и землю вдоль кромки воды, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург».