В Свердловской области 11 августа объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 17:57Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Уральские синоптики в воскресенье, 11 августа, прогнозируют наступление неблагоприятных погодных условий. Через систему смс-рассылки МЧС жителей региона проинформировали про необходимость соблюдения мер безопасности, сообщает «Уральский меридиан».
В воскресенье в свердловских городах ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра на улице, не укрываться возле деревьев, рекламных щитов и слабоукреплённых конструкций,рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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