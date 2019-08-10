В Свердловской области 11 августа объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье в свердловских городах ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра на улице, не укрываться возле деревьев, рекламных щитов и слабоукреплённых конструкций,рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.