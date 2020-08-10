На Урале за прошедшие сутки было подтверждено 179 новых случаев COVID-19

На Урале за прошедшие сутки было подтверждено 179 новых случаев COVID-19

Сегодня, 12:48Здоровье и экологияpixabay.com
В Свердловской области за сутки с 9 по 10 августа было подтверждено 179 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там коронавирус подтвержден у 102 человек.

Общее число заболевших инфекцией достигло 22 446 человек.

Отмечается, что состояние 85 пациентов расценивается как тяжелое, из них 80 человек находятся в реанимации, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести — 272 человека.

Из больниц по выздоровлению было выписано 80 человек, а всего выздоровевших составляет 18 560 человек.

Также зарегистрировано 10 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 337 уральцев.

В России за сутки выявлено 5118 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Общее число зараженных составляет 892 654 человек, из них выздоровели 696 681. За сутки из больниц выписано 3259 пациентов. Также в регионе подтверждено 70 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 15 тысяч человек.

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