На Урале за прошедшие сутки было подтверждено 179 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5118 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Общее число зараженных составляет 892 654 человек, из них выздоровели 696 681. За сутки из больниц выписано 3259 пациентов. Также в регионе подтверждено 70 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 15 тысяч человек.