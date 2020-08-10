На Урале за прошедшие сутки было подтверждено 179 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там коронавирус подтвержден у 102 человек.
Общее число заболевших инфекцией достигло 22 446 человек.
Отмечается, что состояние 85 пациентов расценивается как тяжелое, из них 80 человек находятся в реанимации, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести — 272 человека.
Из больниц по выздоровлению было выписано 80 человек, а всего выздоровевших составляет 18 560 человек.
Также зарегистрировано 10 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 337 уральцев.
В России за сутки выявлено 5118 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Общее число зараженных составляет 892 654 человек, из них выздоровели 696 681. За сутки из больниц выписано 3259 пациентов. Также в регионе подтверждено 70 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 15 тысяч человек.