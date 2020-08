В Свердловской области за минувшие сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности инфекция унесла жизни 337 жителей региона. Кроме того, за сутки было подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших на 10 августа составляет 22 446 человек, из них 18 560 выздоровели. Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области был продлен до сегодняшнего дня. Однако о продлении или снятии ограничений пока не сообщается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter