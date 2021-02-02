2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях

На загрязнённых канцерогенами местностях живут 2,2 миллиона человек. Для 7 тысяч жителей Свердловской области есть вероятность заболевания онкологией.

В регионе действуют 534 промышленных предприятий, которые представляют собой канцерогенную угрозу, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Также в ведомстве заявили, что большинство канцерогенных веществ, существующих на производствах, загрязняют воздух и водные источники. По словам экспертов, воздействию вредных санитарно-гигиенических факторов подвержены 3,3 миллиона свердловчан, а воздействию социально-экономических —2,3 миллиона. Напомним, Нижний Тагил входит в федеральную программу «Чистый воздух» по очищению атмосферы наиболее загрязнённых промышленных городов России. Свердловские власти не планируют исключать Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух»

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