2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях

2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях
2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях
Сегодня, 16:36Здоровье и экологияФото: 1МI
На загрязнённых канцерогенами местностях живут 2,2 миллиона человек. Для 7 тысяч жителей Свердловской области есть вероятность заболевания онкологией.

В регионе действуют 534 промышленных предприятий, которые представляют собой канцерогенную угрозу, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Также в ведомстве заявили, что большинство канцерогенных веществ, существующих на производствах, загрязняют воздух и водные источники.

По словам экспертов, воздействию вредных санитарно-гигиенических факторов подвержены 3,3 миллиона свердловчан, а воздействию социально-экономических —2,3 миллиона.

Напомним, Нижний Тагил входит в федеральную программу «Чистый воздух» по очищению атмосферы наиболее загрязнённых промышленных городов России.

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