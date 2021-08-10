Рекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области

Рекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области
Рекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области
Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: 1МI
Суточный рекорд по смертности от коронавируса вновь зафиксирован в Свердловской области. В период с 9 по 10 августа умерли еще 24 жителя региона.

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено еще 518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 195 человек.

За все время пандемии наличие COVID-19 подтвердилось у 112 611 свердловчан.

В период с 9 по 10 августа скончались 24 жителя Среднего Урала. В общей сложности жертвами коронавируса стали 4 577 жителей региона.

В России за прошедшие сутки заболели 21 378 человек (в общей сложности 6 491 288). Зарегистрировано 792 летальных исхода (166 442).

Напомним, Свердловская область получила еще 96 тысяч доз вакцины от коронавируса, которые уже распределены между больницами региона, а также направлены в мобильные пункты вакцинации.

Сюжеты:
Коронавирус
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