Два новых штамма гриппа могут распространиться в России в этом году

По сообщению ведомства, в этом эпидемиологическом сезоне россиян ждет появление двух новых штаммов вируса гриппа. В прошлом году прививки от них не ставились, соответственно, иммунитета к болезни у граждан нет.

Также отмечается, что заболевание длится в среднем около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.