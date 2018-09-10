Два новых штамма гриппа могут распространиться в России в этом году
Сегодня, 12:50Здоровье и экология
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Роспотребнадзор предупреждает россиян об «атаке» двух новых штаммов гриппа.
По сообщению ведомства, в этом эпидемиологическом сезоне россиян ждет появление двух новых штаммов вируса гриппа. В прошлом году прививки от них не ставились, соответственно, иммунитета к болезни у граждан нет.
Также отмечается, что заболевание длится в среднем около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.
Для прививок в России закуплено 62 млн вакцин от гриппа с актуальными штаммами. Бесплатно привиться от гриппа смогут дети, пожилые люди и беременные, сообщают «Известия».
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