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Иск об устранении «болота» из нефтепродуктов у «Руша» направлен в нижнетагильский суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иск об устранении «болота» из нефтепродуктов у «Руша» направлен в нижнетагильский суд

Сегодня, 13:20Здоровье и экология
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