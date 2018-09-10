Иск об устранении «болота» из нефтепродуктов у «Руша» направлен в нижнетагильский суд

Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по сообщению о разливе нефтеотходов на почве возле санатория «Руш».

Выяснялось, что смежный земельный участок, на котором находится «болото» с нефтеотходами, принадлежит двум организациям, эксплуатирующим расположенные рядом складские помещения и подъездные ж/д пути.