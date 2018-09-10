Иск об устранении «болота» из нефтепродуктов у «Руша» направлен в нижнетагильский суд
Сегодня, 13:20Здоровье и экология
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Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление с целью ликвидации несанкционированных нефтеотходов рядом с санаторием «Руш».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по сообщению о разливе нефтеотходов на почве возле санатория «Руш».
Выяснялось, что смежный земельный участок, на котором находится «болото» с нефтеотходами, принадлежит двум организациям, эксплуатирующим расположенные рядом складские помещения и подъездные ж/д пути.
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Разлив нефтяных отходов на почве нарушает требования земельного и природоохранного законодательства. В связи с этим прокуратура подала иск в Ленинский районный суд с целью обязать собственников земли ликвидировать несанкционированные отходы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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