Нижне-Тагильское и Билимбаевское лесничества потеряют участки из-за золота и платины

Евгений Куйвашев подписал указ об изменении границ территорий двух лесничеств в Свердловской области. Территории будут исключены из ведения лесничеств в пользу добычи ископаемых. Так, несколько участков будут исключены из ведения Нижне-Тагильского лесничества в ГГО. Площадь леса в 47,05 га будет вырублена для добычи платины.

Еще одна территория площадью 254 га будет очищена в лесничестве Билимбаевское. Сделано это будет для добычи рудного золота.