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Нижне-Тагильское и Билимбаевское лесничества потеряют участки из-за золота и платины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижне-Тагильское и Билимбаевское лесничества потеряют участки из-за золота и платины

Сегодня, 20:50Здоровье и экология
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