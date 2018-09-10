Нижне-Тагильское и Билимбаевское лесничества потеряют участки из-за золота и платины
Сегодня, 20:50Здоровье и экология
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Границы территорий Нижне-Тагильского и Билимбаевского лесничеств изменятся в Свердловской области из-за добычи ценных ископаемых.
Сюжеты: Пригород
Евгений Куйвашев подписал указ об изменении границ территорий двух лесничеств в Свердловской области. Территории будут исключены из ведения лесничеств в пользу добычи ископаемых. Так, несколько участков будут исключены из ведения Нижне-Тагильского лесничества в ГГО. Площадь леса в 47,05 га будет вырублена для добычи платины.
Еще одна территория площадью 254 га будет очищена в лесничестве Билимбаевское. Сделано это будет для добычи рудного золота.
Помимо этого отмечается, что участок в 254 га на территории Первоуральска будет включен в состав Билимбаевского лесничества, а к Нижне-Тагильскому лесничеству добавят участок в 59,93 га, сообщает «Областная газета».
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