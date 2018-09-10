Нижний Тагил присоединится к Всемирному дню доноров костного мозга
К донорской акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров костного мозга, присоединился Нижний Тагил. Любой горожанин сможет сдать кровь на типирование и быть включённым в национальный регистр доноров костного мозга, который ведётся с 2013 года.
Всемирный день доноров костного мозга отмечается ежегодно, и в 2018 году он придётся на середину сентября. В России день проводится на протяжении 3-х лет, а в число городов-участников войдёт Нижний Тагил.
С 15 по 23 сентября любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет прийти в медицинский центр по адресу Фрунзе, 72 и сдать кров на типирование. После информация о кандидате будет включена в национальный регистр. В случае если биологический материал подойдёт кому-то из больных, то после дополнительных обследований человек сможет стать реальным донором.
По информации организаторов акции, шанс найти подходящего донора в международном регистре равен 1 к 10000, в российском - 1 к 400. Поэтому приглашается, как можно большее количество желающих помочь нуждающимся по всей стране.