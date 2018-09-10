Состояние тяжёлое: тагильчане прооперированы после падения на них бетонной плиты

Прокуратура Дзержинского района инициировала проверку по данному факту. Также параллельную доследственную проверку ведут сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району.

Два монтажника находятся в больнице, в пятницу они были прооперированы, сейчас состояние тяжёлое, сообщил в беседе с TagilCity.ru Сергей Гармаш, прокурор Дзержинского района.

Кроме того, на неделе директор фирмы-подрядчика ООО СК «Монолит» будет приглашён в районную прокуратуру для дальнейших разбирательств.