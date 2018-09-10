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#домахорошо
Состояние тяжёлое: тагильчане прооперированы после падения на них бетонной плиты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состояние тяжёлое: тагильчане прооперированы после падения на них бетонной плиты

Сегодня, 17:51Здоровье и экология
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