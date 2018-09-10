Состояние тяжёлое: тагильчане прооперированы после падения на них бетонной плиты
Сегодня, 17:51Здоровье и экология
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Два сотрудника строительной фирмы ООО СК «Монолит», на которых упала бетонная плита, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. В пятницу им провели хирургические операции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура Дзержинского района инициировала проверку по данному факту. Также параллельную доследственную проверку ведут сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району.
Два монтажника находятся в больнице, в пятницу они были прооперированы, сейчас состояние тяжёлое, сообщил в беседе с TagilCity.ru Сергей Гармаш, прокурор Дзержинского района.
Кроме того, на неделе директор фирмы-подрядчика ООО СК «Монолит» будет приглашён в районную прокуратуру для дальнейших разбирательств.
Напомним, фирма-подрядчик вела работы по демонтажу в бывшем цехе предприятия «Уралхимпласт» №6. При производстве работ на двух сотрудников упала бетонная плита.
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