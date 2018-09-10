Заморозки возможны в Нижнем Тагиле ночью и утром 11 и 12 сентября

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11 и 12 сентября ночью и утром в Свердловской области местами ожидаются заморозки.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации от ФГБУ «Уральское УГМС», местами в Свердловской области 11 и 12 сентября ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов.
МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» просит сообщать о возникновении чрезвычайных ситуации по номерам 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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