Рядом с военным городком в Свердловской области массово гибнут птицы
Сегодня, 17:15Здоровье и экологияФото: скриншот с видео
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Свердловчанин заснял на видео, как рядом с военным городком Нижние Серги-3 в большом количестве гибнут птицы, пишет Е1.
Умирающие пернатые лежат в ручье, берега которого покрыты мазутом. Автор видео предполагает, что это и стало причиной их гибели. Откуда взялись нефтепродукты пока неизвестно.
В Институте экологии растений и животных УрО РАН сообщили, что мазут действительно губит птиц. Нефтепродукты разрушают естественную жировую плёнку на крылья.
Оперение промокает насквозь, склеивается, тяжелеет, птица теряет способность взлететь и гибнет,рассказала изданию Е1 сотрудник института Нина Садыкова.
Видео
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Видео: УРАЛЕЦ / youtube.com
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