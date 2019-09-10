Синоптики предупредили тагильчан о заморозках
Сегодня, 14:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Уральское УГМС» предупреждает жителей Нижнего Тагила о заморозках 11 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению синоптиков, ночью и утром 11 сентября в некоторых районах Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов.
При возникновении ЧС — обращаться по телефонам 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92, 8 (3435) 41-26-99, 112.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей