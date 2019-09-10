В нижнетагильском перинатальном центре родился 30-тысячный младенец

30-тысячным младенцем стал мальчик весом 3650 грамм. Родители решили дать ему имя Тимофей. По словам медиков, малыш родился здоровым. Сейчас они вместе с мамой готовятся к выписке.

Напомним, перинатальный центр Демидовской городской больницы в данное время является единственным в Нижнем Тагиле, принимающим рожениц. Второй городской роддом на Вагонке находится на ремонте.

Как отметил заместитель главного врача Демидовской городской больницы по акушерству и гинекологии Дмитрий Крихно, центр не испытывает никаких затруднений и работает в штатном режиме.