В нижнетагильском перинатальном центре родился 30-тысячный младенец
10 сентября в перинатальном центре Нижнего Тагила появился на свет «юбилейный» по счёту новорожденный, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
30-тысячным младенцем стал мальчик весом 3650 грамм. Родители решили дать ему имя Тимофей. По словам медиков, малыш родился здоровым. Сейчас они вместе с мамой готовятся к выписке.
Напомним, перинатальный центр Демидовской городской больницы в данное время является единственным в Нижнем Тагиле, принимающим рожениц. Второй городской роддом на Вагонке находится на ремонте.
Как отметил заместитель главного врача Демидовской городской больницы по акушерству и гинекологии Дмитрий Крихно, центр не испытывает никаких затруднений и работает в штатном режиме.
Начиная с апреля 2019 года, в среднем за календарный месяц мы принимаем около 350 родов. Мощность нашего учреждения достаточная для такой ситуации. Наш перинатальный центр укомплектован необходимым медперсоналом и оборудованием. Лекарственное обеспечение ведется своевременно и в полном объеме,рассказал Дмитрий Крихно.